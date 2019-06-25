Умерла народная артистка России Алла Покровская

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Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссёр Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ им. Чехова.
Умерла народная артистка России Алла Покровская
  • © Виталий Белоусов / РИА Новости

«Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня», — сказали в театре.

Время и место прощания будут известны позднее.

В 1979 году Покровская начала педагогическую деятельность. Она преподавала на актёрском факультете Школы-студии МХАТ и в её зарубежных филиалах.

На счету актрисы десятки работ в театре и кино. Одна из последних её ролей в кинематографе — мать Высоцкого в фильме Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой».

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