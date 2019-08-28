Умерла актриса Людмила Мальцева

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Заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 70-м году ушла из жизни талантливая актриса, педагог, культуролог, яркая, красивая женщина Людмила Васильевна Мальцева», — говорится в некрологе на сайте организации.

Актриса умерла во вторник, 27 августа.

Людмила Мальцева снялась в в сериалах «Бывших не бывает» и «Мой любимый папа», фильмах «Мы с дедушкой», «Пасечник» и «Затеси» и ряде других многосерийных и полнометражных лент.

20 августа скончалась народная артистка России Александра Назарова. 

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «Звезда» выразил соболезнования друзьям и родным актрисы.

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