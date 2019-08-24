В Москве простились с актрисой Назаровой
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище», — цитирует представителя театра ТАСС.
Гражданскую панихиду, которая прошла ранее в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, посетили, в частности, режиссёры Владимир Андреев, Юрий Грымов, актёры Эммануил Виторган, Сергей Никоненко и Ольга Прокофьева.
Ранее заместитель художественного руководителя театра Галина Боголюбова в беседе с Пятым каналом сообщила, что Назарова несколько недель находилась в больнице из-за проблем с лёгкими.