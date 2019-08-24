В Москве простились с актрисой Назаровой

На Троекуровском кладбище Москвы простились с народной артисткой России Александрой Назаровой, скончавшейся 20 августа в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в Театре имени Ермоловой.

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«Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище», — цитирует представителя театра ТАСС. Гражданскую панихиду, которая прошла ранее в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, посетили, в частности, режиссёры Владимир Андреев, Юрий Грымов, актёры Эммануил Виторган, Сергей Никоненко и Ольга Прокофьева. Ранее заместитель художественного руководителя театра Галина Боголюбова в беседе с Пятым каналом сообщила, что Назарова несколько недель находилась в больнице из-за проблем с лёгкими.