В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой

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Смерть актрисы Александры Назаровой была ожидаема, она лежала в больнице с проблемами с лёгкими, заявила заместитель художественного руководителя театра имени Ермоловой Галина Боголюбова.
В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
  • РИА Новости

По её словам, Назарова уже несколько недель находилась в больнице.

«И, в общем, мы уже ждали. Она там и на трубках лежала, и впадала в кому», — приводит Пятый канал её слова.

Ранее в театре Ермоловой сообщили о смерти актрисы Александры Назаровой

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