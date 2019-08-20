В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
Смерть актрисы Александры Назаровой была ожидаема, она лежала в больнице с проблемами с лёгкими, заявила заместитель художественного руководителя театра имени Ермоловой Галина Боголюбова.
- РИА Новости
По её словам, Назарова уже несколько недель находилась в больнице.
«И, в общем, мы уже ждали. Она там и на трубках лежала, и впадала в кому», — приводит Пятый канал её слова.
Ранее в театре Ермоловой сообщили о смерти актрисы Александры Назаровой.
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