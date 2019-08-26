Петра Мамонова прооперируют в связи с инфарктом

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Актёра и музыканта Петра Мамонова, который был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, готовят к операции. Об этом сообщила его супруга Ольга Мамонова.
Петра Мамонова прооперируют в связи с инфарктом
  • РИА Новости

«Готовят его сейчас к операции, я сама в больнице», — приводит её слова ТАСС.

Она отметила, что врачи оценивают состояние артиста как стабильное.

Накануне Мамонова доставили в реанимацию с инфарктом. Все его ближайшие концерты отменены.

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