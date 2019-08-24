Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом
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- РИА Новости
«Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжёлым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации», — указано в сообщении.
По словам супруги актёра Ольги Мамоновой, ему стало плохо ночью 24 августа.
«Петру стало плохо сегодня ночью, он был в деревне. Кое-как сами добрались до Москвы на машине, вызвали скорую, его госпитализировали», — цитирует её ТАСС.
Она добавила, что врачи диагностировали у актёра инфаркт миокарда и «ситуация непростая», но выразила надежду, что «всё будет хорошо».
Ранее сообщалось о госпитализации художественного руководителя театра «Ленком» народного артиста СССР Марка Захарова.