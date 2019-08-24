Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом

Актёра и музыканта Петра Мамонова доставили в реанимацию с инфарктом, все его ближайшие концерты отменены. Об этом говорится в сообщении на странице артиста в Facebook.

«Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжёлым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации», — указано в сообщении.

По словам супруги актёра Ольги Мамоновой, ему стало плохо ночью 24 августа.

«Петру стало плохо сегодня ночью, он был в деревне. Кое-как сами добрались до Москвы на машине, вызвали скорую, его госпитализировали», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что врачи диагностировали у актёра инфаркт миокарда и «ситуация непростая», но выразила надежду, что «всё будет хорошо».

Ранее сообщалось о госпитализации художественного руководителя театра «Ленком» народного артиста СССР Марка Захарова.