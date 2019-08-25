В Донецке установили напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину
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Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Открытие памятника было приурочено к 150-летию со дня основания города.
Уточняется, что установленный ранее на данном месте в 1959 году монумент Пушкину был демонтирован в августе 2019 года в связи с аварийным состоянием.
«Наши мечты, идеи воплотились благодаря неравнодушным людям. В принципе, этот памятник в полной мере можно назвать народным, потому что здесь нет ни копейки бюджетных средств», — отметил глава администрации Будённовского района города Владимир Гетов.
В июне ФАН сообщало, что в Москве иностранные студенты прочли стихи по случаю 220-летия со дня рождения Александра Пушкина.