В Москве иностранные студенты прочли стихи по случаю 220-летия со дня рождения Пушкина

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В Москве иностранные студенты прочли стихи по случаю 220-летия со дня рождения Александра Пушкина, сообщает ФАН.
В Москве иностранные студенты прочли стихи по случаю 220-летия со дня рождения Пушкина
  • © Агентство городских новостей «Москва»

6 июня, в день рождения поэта, все желающие приходили на Пушкинскую площадь и возлагали цветы к его памятнику.

Студенты из Китая прочли, например, стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла», а курсанты из Республики Конго — «У Лукоморья дуб зелёный».

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге запланировали более 100 мероприятий в честь Пушкинского дня России.

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