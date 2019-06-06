В Москве иностранные студенты прочли стихи по случаю 220-летия со дня рождения Пушкина

В Москве иностранные студенты прочли стихи по случаю 220-летия со дня рождения Александра Пушкина, сообщает ФАН.

6 июня, в день рождения поэта, все желающие приходили на Пушкинскую площадь и возлагали цветы к его памятнику.

Студенты из Китая прочли, например, стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла», а курсанты из Республики Конго — «У Лукоморья дуб зелёный».

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге запланировали более 100 мероприятий в честь Пушкинского дня России.