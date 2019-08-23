Кириенко рассказал о разнообразии фестиваля «Таврида-АРТ»

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в беседе со «Взглядом» рассказал о фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму.

«Необходимо сохранить на фестивале кросскультурность, чтобы он оставался разнообразным. Самые интересные вещи зарождаются на стыке — что в науке, что в культуре», — отметил он.

По словам Кириенко, он пока не знает, что будет с «Тавридой» в 2020 году, какая-то определённость появится в ближайшие дни, в воскресенье вечером, когда фестиваль завершится.

Он добавил, что будут обсуждаться все идеи и предложения.

Ранее НСН сообщала, что основная программа фестиваля «Таврида-АРТ» будет проходить с 23 по 25 августа в Крыму.