Основная программа фестиваля «Таврида — АРТ» пройдёт с 23 по 25 августа в Крыму

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Основная программа фестиваля «Таврида — АРТ» будет проходить с 23 по 25 августа в Крыму, передаёт НСН.
Основная программа фестиваля «Таврида — АРТ» пройдёт с 23 по 25 августа в Крыму
  • © Татьяна Стрельчук
  • РИА Новости

В бухте Капсель под Судаком ожидается до 4,5 тыс. молодых представителей творческой сферы.

В дни заезда первых участников арт-кварталов Фестиваля творческих сообществ запланировано более 60 кастингов для режиссёров, хореографов, художников, архитекторов, ремесленников, музыкантов.

В дни основной программы на главной сцене состоятся выступления ведущих артистов России с начинающими исполнителями.

Кроме того, 24 августа состоится воздушное шоу с участием экипажей боевых самолётов Черноморского флота. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проходит на полуострове с 2015 года. В 2019 году он расширится до формата арт-кластера. Проект включает традиционный форум, фестиваль творческих сообществ, капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида».

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