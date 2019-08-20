Основная программа фестиваля «Таврида — АРТ» пройдёт с 23 по 25 августа в Крыму

Основная программа фестиваля «Таврида — АРТ» будет проходить с 23 по 25 августа в Крыму, передаёт НСН.

В бухте Капсель под Судаком ожидается до 4,5 тыс. молодых представителей творческой сферы.

В дни заезда первых участников арт-кварталов Фестиваля творческих сообществ запланировано более 60 кастингов для режиссёров, хореографов, художников, архитекторов, ремесленников, музыкантов.

В дни основной программы на главной сцене состоятся выступления ведущих артистов России с начинающими исполнителями.

Кроме того, 24 августа состоится воздушное шоу с участием экипажей боевых самолётов Черноморского флота. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проходит на полуострове с 2015 года. В 2019 году он расширится до формата арт-кластера. Проект включает традиционный форум, фестиваль творческих сообществ, капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида».