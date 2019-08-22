Концерт в честь 350-летия флага России пройдёт 24 августа на проспекте Сахарова в Москве
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Как рассказали организаторы, время проведения мероприятия — с 14:00 до 17:00.
Заявлено участие таких артистов, как Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, «Сурганова и оркестр».
Также ожидаются известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, учёные, общественные деятели.
В этот же день на проспекте Сахарова проведут флешмоб «Флаг-рекордсмен». Он начнётся в 11:00. Участники развернут полотно из 2 тыс. флагов российских городов.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о программе в честь Дня государственного флага России.