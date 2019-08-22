Концерт в честь 350-летия флага России пройдёт 24 августа на проспекте Сахарова в Москве

Концерт в честь 350-летия флага России состоится 24 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщает «Российская газета».

Как рассказали организаторы, время проведения мероприятия — с 14:00 до 17:00.

Заявлено участие таких артистов, как Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, «Сурганова и оркестр».

Также ожидаются известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, учёные, общественные деятели.

В этот же день на проспекте Сахарова проведут флешмоб «Флаг-рекордсмен». Он начнётся в 11:00. Участники развернут полотно из 2 тыс. флагов российских городов.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о программе в честь Дня государственного флага России.