Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сердечный приступ у актрисы

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария Шукшина опровергла появившуюся в СМИ информацию о сердечном приступе у актрисы.

Об этом Шукшина написала в Instagram.

«Хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем», — написала она.

В июне Федосеева-Шукшина была доставлена в больницу в Москве в связи с ухудшением самочувствия.

Наибольшую известность актрисе принесли роли в таких фильмах, как «Калина красная», «Они сражались за Родину», «Печки-лавочки». Всего на счету Федосеевой-Шукшиной более 80 ролей в кино.