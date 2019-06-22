Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала подробности госпитализации артистки

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Ольга Шукшина, дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, в беседе с РИА Новости рассказала подробности госпитализации матери в одну из столичных клиник.
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала подробности госпитализации артистки
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

По её словам, в ночь на 22 июня актриса почувствовала себя плохо, о чём сообщила дочери. 

«Мне с утра поступил звонок от неё, ночью у неё было два нехороших приступа. Поскольку я нахожусь в дальнем Подмосковье, добираться мне три часа, я вызвала ей скорую», — уточнила Шукшина.

Она также добавила, что специалисты приехали быстро, в настоящее время Федосеева-Шукшина находится в их руках.

Ранее сообщалось, что Федосеева-Шукшина была доставлена в больницу в Москве в связи с ухудшением самочувствия. 

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