Участники фестиваля «Таврида-АРТ» получат 80 млн рублей в качестве грантов

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Участники фестиваля «Таврида-АРТ» получат около 80 млн рублей в качестве грантов, сообщает «Крыминформ».
Участники фестиваля «Таврида-АРТ» получат 80 млн рублей в качестве грантов
  • © Арт-кластер «Таврида» / Facebook

«Порядка 80 млн рублей прямо здесь, на этой площадке, на конкурсной основе будет распределено на поддержку социально-творческих проектов абсолютно разной направленности», — заявил руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин.

По его словам, проекты должны соответствовать критериям Федерального агентства по делам молодёжи.

Ранее НСН сообщала, что основная программа фестиваля «Таврида-АРТ» будет проходить с 23 по 25 августа в Крыму.

По данным пресс-службы «Тавриды», в 834 событиях в рамках мероприятия примут участие по меньшей мере 35 тыс. человек.

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