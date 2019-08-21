В Крыму открылся фестиваль «Таврида-АРТ»

В Крыму состоялось открытие первого фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ».

Фестиваль будет проходить в районе бухты Капсель и продлится до 26 августа. По данным пресс-службы «Тавриды», в 834 событиях в рамках мероприятия примут участие по меньшей мере 35 тыс. человек.

Пространство фестиваля разделено на восемь арт-кварталов, в том числе «Таврида кино&театр» и «Таврида народная». В рамках «Тавриды-АРТ» пройдёт несколько внутренних фестивалей: мороженого, воздушных змеев, матрёшек и прочих.

Также на ближайшие дни запланированы фестиваль КВН, ночь Stand-Up Comedy, «Нашествие на Тавриде» и другие мероприятия. Желающие смогут посетить спектакли, показы фильмов, выступления музыкальных коллективов, увидеть показательное выступление авиационной группы, прибытие парусника «Херсонес» под алыми парусами и модный показ.

Для посетителей организованы кастинги в популярные телепроекты, в том числе шоу «Голос» и «Танцы на ТНТ». Те, кто ещё не реализовал свои творческие идеи, могут участвовать в грантовом конкурсе. Всего на фестивале пройдёт 64 кастинга для молодых деятелей культуры и искусств.

В 2022 году на месте проведения фестиваля появится образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».