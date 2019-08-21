Прощание с актрисой Назаровой пройдёт на новой сцене театра Ермоловой

Прощание с народной артисткой России Александрой Назаровой пройдёт 24 августа на новой сцене Театра имени Ермоловой. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на дирекцию театра.

«Прощание будет у нас на новой сцене в субботу», — сказала собеседница агентства, добавив, что время начала церемонии станет известно позже.

20 августа стало известно о смерти Александры Назаровой. Как сообщили Пятому каналу в театре имени Ермоловой, актриса лежала в больнице с проблемами с лёгкими.

Глава Минкультуры России Владимир Мединский отметил, что Назарова была человеком огромного обаяния и исключительной красоты.