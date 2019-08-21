Прощание с актрисой Назаровой пройдёт на новой сцене театра Ермоловой
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- РИА Новости
«Прощание будет у нас на новой сцене в субботу», — сказала собеседница агентства, добавив, что время начала церемонии станет известно позже.
20 августа стало известно о смерти Александры Назаровой. Как сообщили Пятому каналу в театре имени Ермоловой, актриса лежала в больнице с проблемами с лёгкими.
Глава Минкультуры России Владимир Мединский отметил, что Назарова была человеком огромного обаяния и исключительной красоты.