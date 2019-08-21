Мединский выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Назаровой
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«С прискорбием узнал о кончине Александры Назаровой. Александра Ивановна оставила заметный след в истории отечественного сценического искусства», — говорится в заявлении министра.
Как отметил Мединский, Назарова обладала выдающимися личными и профессиональными качествами, была человеком огромного обаяния и исключительной красоты.
«В эту трудную минуту прошу родных, близких и коллег Александры Ивановны Назаровой принять мои соболезнования, слова поддержки и участия. Светлая память о ней надолго останется с нами», — добавил он.
20 августа стало известно о смерти Александры Назаровой. Как сообщили Пятому каналу в театре имени Ермоловой, актриса лежала в больнице с проблемами с лёгкими.