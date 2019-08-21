Мединский выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Назаровой

Министр культуры Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки России Александры Назаровой.

«С прискорбием узнал о кончине Александры Назаровой. Александра Ивановна оставила заметный след в истории отечественного сценического искусства», — говорится в заявлении министра.

Как отметил Мединский, Назарова обладала выдающимися личными и профессиональными качествами, была человеком огромного обаяния и исключительной красоты.

«В эту трудную минуту прошу родных, близких и коллег Александры Ивановны Назаровой принять мои соболезнования, слова поддержки и участия. Светлая память о ней надолго останется с нами», — добавил он.

20 августа стало известно о смерти Александры Назаровой. Как сообщили Пятому каналу в театре имени Ермоловой, актриса лежала в больнице с проблемами с лёгкими.