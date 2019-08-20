Фестиваль «Цветочный джем» в Москве подготовил специальную программу ко Дню флага
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- РИА Новости
Состоятся концерты, спектакли и мастер-классы.
С 22 по 25 августа в центре и округах будут выступать творческие коллективы не только из столицы, но и из Екатеринбурга, Нижневартовска, Рязани, а также других российских городов.
Подробная программа мероприятий в честь Дня флага опубликована на сайте фестиваля.
Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о программе фестиваля «Цветочный джем» на 23 августа — 8 сентября.