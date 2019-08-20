Фестиваль «Цветочный джем» в Москве подготовил специальную программу ко Дню флага

Фестиваль «Цветочный джем» подготовил специальную программу ко Дню государственного флага России, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Состоятся концерты, спектакли и мастер-классы.

С 22 по 25 августа в центре и округах будут выступать творческие коллективы не только из столицы, но и из Екатеринбурга, Нижневартовска, Рязани, а также других российских городов.

Подробная программа мероприятий в честь Дня флага опубликована на сайте фестиваля.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о программе фестиваля «Цветочный джем» на 23 августа — 8 сентября.