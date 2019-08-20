Фестиваль «Цветочный джем» в Москве подготовил специальную программу ко Дню флага

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Фестиваль «Цветочный джем» подготовил специальную программу ко Дню государственного флага России, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Фестиваль «Цветочный джем» в Москве подготовил специальную программу ко Дню флага
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Состоятся концерты, спектакли и мастер-классы.

С 22 по 25 августа в центре и округах будут выступать творческие коллективы не только из столицы, но и из Екатеринбурга, Нижневартовска, Рязани, а также других российских городов.

Подробная программа мероприятий в честь Дня флага опубликована на сайте фестиваля.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о программе фестиваля «Цветочный джем» на 23 августа — 8 сентября.

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