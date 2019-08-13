В Москве рассказали о программе фестиваля «Цветочный джем» на 23 августа — 8 сентября
- © Агентство городских новостей «Москва»
Она включает лекции по ландшафтному дизайну, спектакли, мастер-классы и концерты.
В некоторые дни мероприятия будут связаны с определёнными темами. Например, Дни кукольных театров состоятся 24 и 25 августа, День джаза — 30 августа, Дни мюзиклов — 7 и 8 сентября.
Специальная программа разработана и к 1 сентября, сообщает сайт «Москва 24».
Фестивальные площадки будут открыты на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате и Тверском бульваре, а также по ряду других адресов.
В частности, на Новом Арбате заработает «Ландшафтный лекторий», а на Святоозерской улице появится «Мастерская скульптора», передаёт портал мэра и правительства.
Ранее власти Москвы рассказали о самых популярных фестивалях.