В Москве рассказали о программе фестиваля «Цветочный джем» на 23 августа — 8 сентября

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В Москве рассказали о программе фестиваля «Цветочный джем» на период с 23 августа по 8 сентября, передаёт НСН.
В Москве рассказали о программе фестиваля «Цветочный джем» на 23 августа — 8 сентября
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Она включает лекции по ландшафтному дизайну, спектакли, мастер-классы и концерты.

В некоторые дни мероприятия будут связаны с определёнными темами. Например, Дни кукольных театров состоятся 24 и 25 августа, День джаза — 30 августа, Дни мюзиклов — 7 и 8 сентября.

Специальная программа разработана и к 1 сентября, сообщает сайт «Москва 24».

Фестивальные площадки будут открыты на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате и Тверском бульваре, а также по ряду других адресов.

В частности, на Новом Арбате заработает «Ландшафтный лекторий», а на Святоозерской улице появится «Мастерская скульптора», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее власти Москвы рассказали о самых популярных фестивалях.

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