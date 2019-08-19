В Москве начали реставрировать шпиль Северного речного вокзала
- © mos.ru
Как заявил глава ведомства Алексей Емельянов, это важнейший и очень сложный элемент памятника.
В ходе работ оказалось, что в механизме нет стального колеса, отвечающего за перемещение опорных катков, которые необходимы для обеспечения работы всей конструкции. Аналог колеса сделают по архивным документам.
«Ещё одним открытием стал вес шпиля: изначально считалось, что он составляет 16 тонн, а во время проведения дополнительных исследований выяснилось, что вес едва дотягивает до 13 тонн», — сообщил Емельянов.
По его словам, все работы по шпилю должны быть завершены до конца октября.
Ранее в Москве рассказали о реставрации Северного речного вокзала.
«Утро.ру» сообщало о ходе восстановления дома Наркомфина.