В Москве начали реставрировать шпиль Северного речного вокзала

В столице начали реставрировать шпиль Северного речного вокзала, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Как заявил глава ведомства Алексей Емельянов, это важнейший и очень сложный элемент памятника.

В ходе работ оказалось, что в механизме нет стального колеса, отвечающего за перемещение опорных катков, которые необходимы для обеспечения работы всей конструкции. Аналог колеса сделают по архивным документам.

«Ещё одним открытием стал вес шпиля: изначально считалось, что он составляет 16 тонн, а во время проведения дополнительных исследований выяснилось, что вес едва дотягивает до 13 тонн», — сообщил Емельянов.

По его словам, все работы по шпилю должны быть завершены до конца октября.

Ранее в Москве рассказали о реставрации Северного речного вокзала.

«Утро.ру» сообщало о ходе восстановления дома Наркомфина.