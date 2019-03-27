В Москве рассказали о реставрации Северного речного вокзала

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В столице рассказали о реставрационных работах, предусмотренных для Северного речного вокзала. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
В Москве рассказали о реставрации Северного речного вокзала
  • ©mos.ru

«В здании разместятся залы ожидания, билетная касса, киоск по продаже сувенирной продукции, справочное бюро, буфет, кабинет врача и комната матери и ребёнка», — рассказали в пресс-службе Москомэкспертизы.

Там также появится музей. Территорию, прилегающую к вокзалу, благоустроят.

Самому зданию вернут исторический облик на основе архивных материалов.

Ранее m24 сообщало, что в Москве планируют завершить реставрацию 200 памятников архитектуры в 2019 году.

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