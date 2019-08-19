В Крыму закрыли дворец «Ласточкино гнездо» в связи с реконструкцией

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В Крыму закрыли дворец-замок «Ласточкино гнездо» в связи с реконструкцией, сообщает «Крыминформ».
В Крыму закрыли дворец «Ласточкино гнездо» в связи с реконструкцией
  • РИА Новости

«В связи с передачей дворца-замка «Ласточкино гнездо» заказчику от Министерства культуры Республики Крым под реконструкцию замок закрыт для посещения», — заявили в пресс-службе.

Доступ на территорию и к зданию дворца открыт.

В ноябре 2018 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение сметной стоимости реставрации объекта.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Госдуме оценили ход реставрации на Мамаевом кургане.

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