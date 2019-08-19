Алекандр Кутиков рассказал об отношениях в «Машине времени»
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«Главное — услышать друг друга, понять друг друга, не обращать внимания на недостатки друг друга и находить в отношениях главное. Когда ты играешь в такой команде, как «Машина», нужно уметь свои потенциальные лидерские амбиции корректировать с учётом потенциальных амбиций играющих с тобой людей», — заявил он.
По его словам, в группе никогда не было единого лидера, все вопросы участники всегда решали коллегиально.
Другое дело, отметил Кутиков, если рассматривать это идеологически. В таком случае Андрей Макаревич всегда был лидером, поскольку «Машина времени» стояла и стоит на его стихах.
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