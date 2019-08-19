Алекандр Кутиков рассказал об отношениях в «Машине времени»

Короткая ссылка
Бас-гитарист и саунд-продюсер «Машины времени» Алекандр Кутиков в беседе с «Известиями» рассказал об отношениях в группе.
Алекандр Кутиков рассказал об отношениях в «Машине времени»
  • © Anatoly Lomohov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Главное — услышать друг друга, понять друг друга, не обращать внимания на недостатки друг друга и находить в отношениях главное. Когда ты играешь в такой команде, как «Машина», нужно уметь свои потенциальные лидерские амбиции корректировать с учётом потенциальных амбиций играющих с тобой людей», — заявил он.

По его словам, в группе никогда не было единого лидера, все вопросы участники всегда решали коллегиально.

Другое дело, отметил Кутиков, если рассматривать это идеологически. В таком случае Андрей Макаревич всегда был лидером, поскольку «Машина времени» стояла и стоит на его стихах.

Ранее, как сообщала НСН, музыкант Гарик Сукачёв рассказал о новом альбоме «246».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить