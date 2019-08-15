Гарик Сукачёв рассказал о работе над новым альбомом

Музыкант Гарик Сукачёв рассказал о новом альбоме «246», работа над которым продолжалась три года, сообщает НСН.

По словам Сукачёва, он использовал при записи альбома несколько необычных музыкальных инструментов.

«В одной песне я играл на таком инструменте, который называется менестрель. Он немножко напоминает домбру. Инструмент, у которого только три струны, играет в мажорном и минорном ладу, но у него очень интересный звук», — заявил он.

Кроме того, как сообщил музыкант, перед записью песни «Маленькая девочка» он поехал в детский магазин и купил там игрушечное пианино, маленький металлофон и маленькие бубны, которые были использованы в композиции.

К настоящему времени альбом полностью записан.

Ранее сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя — Александр — в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о своём новом альбоме.