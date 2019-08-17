Синоптик рассказала о погоде в столичном регионе на следующей неделе

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Полина Полетаева, Анастасия Румянцева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидает жителей Москвы на следующей неделе.
Синоптик рассказала о погоде в столичном регионе на следующей неделе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По словам Поздняковой, к середине следующей недели в столичном регионе ожидается +22…+27 °С.

«Насколько долго продержится эта погода, сейчас сказать сложно. Предварительно, на всей следующей неделе погоду будет определять антициклон. Поэтому она будет без существенных осадков, то есть дни будут довольно солнечными», — добавила она.

Синоптик отметила, что ночи станут прохладнее, потому что облаков будет немного и, как пояснила Позднякова, воздух будет остывать.

«Преобладающей температурой будет +11…+13 °С. Но в пониженных местах рельефа не исключена и более низкая температура, примерно на 2—3 °С. То есть уже настоящие августовские ночи», — подчеркнула метеоролог.

Ранее в МЧС предупредили жителей Москвы о грозе с дождём и сильном ветре в городе с сохранением до 21:00.

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