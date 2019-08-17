Жителей Москвы предупредили о дожде с грозой

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В МЧС предупредили жителей Москвы о грозе с дождём и сильном ветре в городе с сохранением до 21:00.
Жителей Москвы предупредили о дожде с грозой
  • РИА Новости

По данным ведомства, порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Там порекомендовали не находиться у водоёмов во время грозы, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции при сильном ветре.

«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — добавили в МЧС.

Ранее синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области на 17 августа.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал о правилах поведения при нахождении на улице в непогоду.

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