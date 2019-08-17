В США умер актёр и режиссёр Питер Фонда

В Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет скончался американский актёр и режиссёр Питер Фонда. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на заявление его семьи.

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«Для нас большое горе поделиться новостью о том, что Питер Фонда скончался», — говорится в заявлении. По словам родственников, актёр умер в пятницу, 16 августа, в своём доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. В качестве официальной причины смерти называется «дыхательная недостаточность из-за рака лёгких». Питер Фонда снимался фильмах «Беспечный ездок», «Страсть Эйн Рэнд», «Золото Ули», «Вызывающий бурю» и ряде других. В июле сообщалось о смерти нидерландского и американского актёра Рутгера Хауэра.