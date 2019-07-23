Умер актёр Дэвид Хедисон
В США в возрасте 92 лет скончался актёр Дэвид Хедисон, снявшийся в фильмах о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Variety со ссылкой на его родственников.
- © Nightscream / wikipedia.org
По данным издания, Хедисон умер 18 июля.
Он исполнил роль оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах бондианы «Живи и дай умереть» (1973) и «Лицензия на убийство» (1989).
Ранее сообщалось о смерти американской актрисы Стефани Нижник.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: