Умер актёр Дэвид Хедисон

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В США в возрасте 92 лет скончался актёр Дэвид Хедисон, снявшийся в фильмах о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Variety со ссылкой на его родственников.
Умер актёр Дэвид Хедисон
  • © Nightscream / wikipedia.org

По данным издания, Хедисон умер 18 июля.

Он исполнил роль оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах бондианы «Живи и дай умереть» (1973) и «Лицензия на убийство» (1989).

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