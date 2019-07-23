Умер актёр Дэвид Хедисон

В США в возрасте 92 лет скончался актёр Дэвид Хедисон, снявшийся в фильмах о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Variety со ссылкой на его родственников.

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По данным издания, Хедисон умер 18 июля. Он исполнил роль оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах бондианы «Живи и дай умереть» (1973) и «Лицензия на убийство» (1989). Ранее сообщалось о смерти американской актрисы Стефани Нижник.