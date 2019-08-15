В Пушкинском музее пройдёт выставка Якоба Йорданса

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В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина пройдёт выставка фламандского художника Якоба Йорданса, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
В Пушкинском музее пройдёт выставка Якоба Йорданса
  • Я. Йорданс — Сатир в гостях у крестьянина, 1622 / © Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

Экспозиция «Русские Йордансы» откроется 17 сентября. Она включает наиболее значимые работы, находящиеся в музеях России.

Йорданс — представитель фламандского барокко. Первые его работы для Эрмитажа купила Екатерина II.

На выставке можно будет увидеть 15 крупноформатных картин и около 20 рисунков из собраний Пушкинского музея, Эрмитажа, художественных музеев Нижнего Новгорода и Перми.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в «Херсонесе Таврическом» пройдёт выставка новых археологических находок.

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