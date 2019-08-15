Актёр Эрик Робертс заявил о желании получить гражданство России

Короткая ссылка
Американский актёр Эрик Энтони Робертс заявил, что хотел бы получить российское гражданство. Об этом он рассказал на международном турнире по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70», который проходит в Сочи.

«Россия напоминает мне Америку. Я очень люблю (Россию. — RT), очень хочу и никак не дождусь, когда получу второе гражданство. Это будет российское гражданство», — цитирует его ТАСС.

Робертс отметил, что приехал в Сочи уже во второй раз.

«Примерно 15 лет назад я был здесь на кинофестивале и тогда подумал: какое хорошее место, надо обязательно сюда вернуться ещё раз», — пояснил он.

В марте уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину о выдаче ей паспорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить