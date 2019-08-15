Актёр Эрик Робертс заявил о желании получить гражданство России

Американский актёр Эрик Энтони Робертс заявил, что хотел бы получить российское гражданство. Об этом он рассказал на международном турнире по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70», который проходит в Сочи.

«Россия напоминает мне Америку. Я очень люблю (Россию. — RT), очень хочу и никак не дождусь, когда получу второе гражданство. Это будет российское гражданство», — цитирует его ТАСС.

Робертс отметил, что приехал в Сочи уже во второй раз.

«Примерно 15 лет назад я был здесь на кинофестивале и тогда подумал: какое хорошее место, надо обязательно сюда вернуться ещё раз», — пояснил он.

В марте уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину о выдаче ей паспорта.