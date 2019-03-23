Орейро попросила у Путина российский паспорт

Короткая ссылка
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину о выдаче ей паспорта.
Орейро попросила у Путина российский паспорт
  • © Anatoly Lomokhov
  • globallookpress.com

В ходе шоу она отметила, что была в России «около 15 раз» и в связи с этим чувствует себя «более русской, чем Жерар Депардье». 

«Только остаётся, чтобы Путин мне выдал паспорт», — сказала Орейро.

После этого ведущий программы Иван Ургант посоветовал певице воспользоваться возможностью и обратиться в рамках эфира к российскому лидеру, что она и сделала.

В феврале 2013 года после получения российского гражданства французский актёр Жерар Депардье прописался в столице Мордовии — Саранске. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить