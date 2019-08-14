Умер худрук кукольного Театра сказки в Петербурге Игорь Игнатьев

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Художественный руководитель санкт-петербургского Кукольного театра сказки, заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев умер в возрасте 68 лет.
Умер худрук кукольного Театра сказки в Петербурге Игорь Игнатьев
  • © teatrskazki.spb.ru

Об этом сообщила заместитель директора театра Нина Урванцева.

«Игорь Всеволодович Игнатьев скончался на 69-м году жизни», — цитирует её ТАСС.

Она уточнила, что режиссёр умер 16 июля, но по просьбе родственников о его смерти объявили только сейчас. 

Игорь Игнатьев поставил около 60 спектаклей в санкт-петербургском Кукольном театре сказки, Кировском областном театре кукол, Вологодском областном театре кукол, а также в Пермском областном театре кукол.

Его спектакли получали высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» и становились лауреатами национальной театральной премии «Золотая маска».

В конце июня в возрасте 76 лет скончался худрук Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции.

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