В Саратове худрук театра госпитализирован после падения в оркестровую яму

В Саратове руководитель ТЮЗ имени Юрия Киселёва — 76-летний Юрий Ошеров — госпитализирован после падения в оркестровую яму, его состояние оценивается как тяжёлое.

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«Состояние тяжёлое, вся медицинская помощь оказывается в полном объёме», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы местного минздрава. Ошеров во время репетиции упал в открытую оркестровую яму, после чего был на скорой доставлен в местную больницу в сопровождении министра культуры области. Выясняются обстоятельства происшествия. Ранее помощница художественного руководителя театра «Современник» рассказала о состоянии Галины Волчек после госпитализации.