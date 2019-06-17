В Саратове худрук театра госпитализирован после падения в оркестровую яму

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В Саратове руководитель ТЮЗ имени Юрия Киселёва — 76-летний Юрий Ошеров — госпитализирован после падения в оркестровую яму, его состояние оценивается как тяжёлое.
В Саратове худрук театра госпитализирован после падения в оркестровую яму
  • ©tuz-saratov.ru

«Состояние тяжёлое, вся медицинская помощь оказывается в полном объёме», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы местного минздрава.

Ошеров во время репетиции упал в открытую оркестровую яму, после чего был на скорой доставлен в местную больницу в сопровождении министра культуры области.

Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее помощница художественного руководителя театра «Современник» рассказала о состоянии Галины Волчек после госпитализации.

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