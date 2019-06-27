Скончался упавший в оркестровую яму худрук театра в Саратове
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, который был госпитализирован после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
- ©tuz-saratov.ru
«Буквально несколько минут назад стало известно, что Юрий Ошеров скончался», — заявили ТАСС в пресс-службе регионального Министерства культуры.
76-летний Юрий Ошеров был госпитализирован 17 июня. Его состояние оценивалось как тяжёлое.
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