Скончался упавший в оркестровую яму худрук театра в Саратове

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Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, который был госпитализирован после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Скончался упавший в оркестровую яму худрук театра в Саратове
  • ©tuz-saratov.ru

«Буквально несколько минут назад стало известно, что Юрий Ошеров скончался», — заявили ТАСС в пресс-службе регионального Министерства культуры.

76-летний Юрий Ошеров был госпитализирован 17 июня. Его состояние оценивалось как тяжёлое.

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