Ленинградский зоопарк рассказал о мероприятиях в честь своего дня рождения

Ленинградский зоопарк рассказал о мероприятиях, посвящённых его дню рождения, сообщают «Невские новости».

Сам день рождения отмечается 14 августа, но праздновать его будут в субботу, 17 августа.

«Ленинградскому зоопарку 154 года, чем мы очень гордимся. Мы очень давно находимся на этой исторической территории и каждый год отмечаем день рождения», — заявила пресс-секретарь зоосада Екатерина Колгушкина.

По её словам, в этом году выбрана тема «Очевидное — невероятное». Будут работать площадки, связанные с какими-либо необычными и интересными качествами животных.

Сотрудники также готовы провести экскурсию по служебным помещениям. Кроме того, запланированы мастер-классы.

Ранее НСН сообщала о бесплатных экскурсиях в Московском зоопарке.