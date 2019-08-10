В Москве из-за ветра 36 автомобилей получили повреждения

Короткая ссылка
В Москве в результате сильного ветра 8 и 9 августа были повалены около 150 деревьев, 36 автомобилей получили повреждения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.
В Москве из-за ветра 36 автомобилей получили повреждения
  • РИА Новости

По его словам, правительство Москвы и все коммунальные службы за два дня после объявления штормового предупреждения не допустили травмирования людей. 

«Сильные порывы ветра повалили 150 деревьев, и было повреждено 36 автомобилей. За двое суток в столице выпало 26 мм осадков», — цитирует его ТАСС.

Ранее власти Москвы сообщили, что информирование жителей столицы о непогоде 8 и 9 августа помогло предотвратить травмирование людей.

«Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в Москве 10 августа ожидается облачная погода с прояснениями и ветер с порывами до 12—17 м/c.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить