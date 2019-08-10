В Москве из-за ветра 36 автомобилей получили повреждения

В Москве в результате сильного ветра 8 и 9 августа были повалены около 150 деревьев, 36 автомобилей получили повреждения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

По его словам, правительство Москвы и все коммунальные службы за два дня после объявления штормового предупреждения не допустили травмирования людей.

«Сильные порывы ветра повалили 150 деревьев, и было повреждено 36 автомобилей. За двое суток в столице выпало 26 мм осадков», — цитирует его ТАСС.

Ранее власти Москвы сообщили, что информирование жителей столицы о непогоде 8 и 9 августа помогло предотвратить травмирование людей.

«Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в Москве 10 августа ожидается облачная погода с прояснениями и ветер с порывами до 12—17 м/c.