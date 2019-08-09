Власти Москвы прокомментировали оповещение о непогоде в городе

Информирование жителей Москвы о прогнозируемой 8 и 9 августа непогоде позволило предотвратить травмирование людей. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

«Самое страшное, что было — это сильные порывы ветра. По прогнозам, порывы ветра местами до 23 метров в секунду и больше. Были проведены мероприятия по информированию населения, эти мероприятия и ряд других позволили сделать всё необходимое, чтобы не допустить травматизма населения», — цитирует ТАСС Бирюкова.

Он отметил, что для оповещения о непогоде были задействованы телевидение и радио, также работало оповещение населения через смс-сообщения, включена звуковая информация по городу.

По его словам, предупреждения повторялись через каждые 30 минут в 56 местах массового пребывания.

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве было прервано на несколько минут из-за предупреждения МЧС о надвигающейся непогоде.