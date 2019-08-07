Певца Токарева похоронят на Калитниковском кладбище в Москве

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Певца Вилли Токарева похоронят 9 августа на Калитниковском кладбище Москвы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал народный артист России Николай Тамразов.
Певца Токарева похоронят на Калитниковском кладбище в Москве
  • РИА Новости

«Отпевание пройдёт с 09:00 до 12:00 мск в храме Святителя Николая в Котельниках. А потом процессия направится на Калитниковское кладбище», — сказал он. 

Автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев умер на 85-м году жизни. Пятый канал позднее назвал возможную причину смерти певца.

В 1974 году Вилли Токарев эмигрировал в США и спустя пять лет выпустил там свой первый альбом «А жизнь — она всегда прекрасна». Известность исполнителю в русскоязычной иммигрантской среде принесла его вторая пластинка «В шумном балагане» (1981). 

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