В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

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Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
  • РИА Новости

«Всем известно, что гравитационные связи Луны и Земли вызывают приливы и отливы в океане. Но точно такое же гравитационное воздействие оказывается Луной на «пятый океан» — на земную атмосферу», — сказал он в беседе с газетой «Московский комсомолец». 

Как уточнил Сидоренко, 206-дневный цикл отражается на процессах в атмосфере и гидросфере Земли.

«Наиболее ярко это проявилось в том, как отклонялся от нормы климат в европейской части России в 2016—2017 годах. Там виден 206-суточный цикл. То есть аномальное потепление повторялось через 206 суток, так же как и отклоняющееся от нормы похолодание», — добавил он.

Ранее синоптики предупредили, что начиная с 8 августа Москву ожидает «погодный мини-коллапс»: столицу накроет атлантический циклон, ожидаются грозы и дожди.

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