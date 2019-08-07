В театре «Современник» прокомментировали сообщения о госпитализации Гафта

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Пресс-секретарь театра «Современник» Елена Волкова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала сообщения о госпитализации актёра Валентина Гафта.
В театре «Современник» прокомментировали сообщения о госпитализации Гафта
  • РИА Новости

По её словам, информация о самочувствии артиста появится на сайте учреждения в случае необходимости.

«Театр не работает со 2 августа по 1 октября, когда у нас традиционно состоится открытие сезона. В этот период никаких мероприятий, гастролей и выездов проводиться не будет. И репетиции в этот период не проводятся, потому что все актеры в отпуске», — заявила она.

Волкова отметила, что в театре идёт обычная административная работа.

Ранее супруга Гафта актриса Ольга Остроумова в беседе с Пятым каналом рассказала, что муж чувствует себя лучше.

«Но он в больнице, действительно. Все врачи внимательны, все вокруг него, все делают что нужно. Я рядом, сиделка рядом, всё нормально, всё хорошо», — сообщила она.

Коллега Гафта Саид Багов также рассказал о состоянии попавшего в больницу актёра.

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