В Москве 6 августа ожидается до +17 °С

В Москве во вторник, 6 августа, ожидается до +17°C. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице составит +15...+17 °С.

Ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь.

Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Местами порывы могут достигать 15 м/с.

Ранее синоптики передавали, что жаркая погода с температурой до +26 ˚С может вернуться в Москву только во второй половине августа.

Академик РАН, заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников в беседе с URA.RU объяснил похолодание в регионах России различными движениями потоков воздуха и воздушных масс.