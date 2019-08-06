В Москве 6 августа ожидается до +17 °С
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице составит +15...+17 °С.
Ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь.
Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Местами порывы могут достигать 15 м/с.
Ранее синоптики передавали, что жаркая погода с температурой до +26 ˚С может вернуться в Москву только во второй половине августа.
Академик РАН, заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников в беседе с URA.RU объяснил похолодание в регионах России различными движениями потоков воздуха и воздушных масс.