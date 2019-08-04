Сафронов отдал на реставрацию повреждённые при затоплении квартиры картины
Об этом художник рассказал РИА Новости.
«Десять живописных полотен и пять графических листов испорчены... Графика восстановлению не подлежит, тут только если авторское повторение делать. А живопись я уже отвёз реставраторам», — заявил Сафронов.
Художник также сообщил, что большинство пострадавших картин были из частных коллекций.
Ранее сын Сафронова заявил, что помимо картин пострадали ковры и старинная мебель, а также более 100 экземпляров из первого тиража книги стихов Валентина Гафта.