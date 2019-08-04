Сафронов отдал на реставрацию повреждённые при затоплении квартиры картины

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Художник Никас Сафронов отдал на реставрацию десять картин, которым в результате затопления его квартиры был нанесён ущерб.

Об этом художник рассказал РИА Новости

«Десять живописных полотен и пять графических листов испорчены... Графика восстановлению не подлежит, тут только если авторское повторение делать. А живопись я уже отвёз реставраторам», — заявил Сафронов.

Художник также сообщил, что большинство пострадавших картин были из частных коллекций.

Ранее сын Сафронова заявил, что помимо картин пострадали ковры и старинная мебель, а также более 100 экземпляров из первого тиража книги стихов Валентина Гафта.

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