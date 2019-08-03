Более 200 картин Никаса Сафронова пострадали из-за потопа в квартире

Короткая ссылка
Более 200 картин художника Никаса Сафронова пострадали после того, как его квартиру затопили соседи сверху. Как рассказал сын художника Лука Сафронов-Затравкин, произведения пролежали в воде четыре часа.
Более 200 картин Никаса Сафронова пострадали из-за потопа в квартире
  • РИА Новости

«Папа был с другом в ресторане, ему позвонил помощник, который сказал, что квартиру затопила соседка сверху», — сказал он РИА Новости.

По словам Сафронова-Затравкина, помимо картин, пострадали ковры и старинная мебель, а также более 100 экземпляров из первого тиража книги стихов Валентина Гафта.

Ранее, как сообщало агентство «Крыминформ», полиция нашла похищенную более шести месяцев назад в Ялте картину конца XIX — начала ХХ века.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить