Более 200 картин Никаса Сафронова пострадали из-за потопа в квартире

Более 200 картин художника Никаса Сафронова пострадали после того, как его квартиру затопили соседи сверху. Как рассказал сын художника Лука Сафронов-Затравкин, произведения пролежали в воде четыре часа.

«Папа был с другом в ресторане, ему позвонил помощник, который сказал, что квартиру затопила соседка сверху», — сказал он РИА Новости.

По словам Сафронова-Затравкина, помимо картин, пострадали ковры и старинная мебель, а также более 100 экземпляров из первого тиража книги стихов Валентина Гафта.

Ранее, как сообщало агентство «Крыминформ», полиция нашла похищенную более шести месяцев назад в Ялте картину конца XIX — начала ХХ века.