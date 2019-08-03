Более 200 картин Никаса Сафронова пострадали из-за потопа в квартире
- РИА Новости
«Папа был с другом в ресторане, ему позвонил помощник, который сказал, что квартиру затопила соседка сверху», — сказал он РИА Новости.
По словам Сафронова-Затравкина, помимо картин, пострадали ковры и старинная мебель, а также более 100 экземпляров из первого тиража книги стихов Валентина Гафта.
Ранее, как сообщало агентство «Крыминформ», полиция нашла похищенную более шести месяцев назад в Ялте картину конца XIX — начала ХХ века.