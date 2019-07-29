Полиция нашла похищенную более полугода назад в Ялте картину
- РИА Новости
«В декабре 2018 года с сообщением о совершённой из её дома краже в полицию Ялты обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у неё была похищена картина», — рассказали в ведомстве.
На полотне был изображён осенний пейзаж Казани. По словам заявительницы, картина досталась по наследству от бабушки.
Подозреваемый установлен. Это 23-летний житель соседнего города. Он уже написал явку с повинной.
Картину обнаружили и изъяли у антиквара в Севастополе.
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.
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