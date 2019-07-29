Полиция нашла похищенную более полугода назад в Ялте картину

Полиция нашла похищенную более шести месяцев назад в Ялте картину конца XIX — начала ХХ века, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Республике Крым.

«В декабре 2018 года с сообщением о совершённой из её дома краже в полицию Ялты обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у неё была похищена картина», — рассказали в ведомстве.

На полотне был изображён осенний пейзаж Казани. По словам заявительницы, картина досталась по наследству от бабушки.

Подозреваемый установлен. Это 23-летний житель соседнего города. Он уже написал явку с повинной.

Картину обнаружили и изъяли у антиквара в Севастополе.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении двух граждан Китая за попытку вывезти предметы искусства из России.