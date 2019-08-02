Восемь спортивных объектов установят в центре Москвы в День города
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Это 35-метровый бассейн для сапсёрфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для паркура, скейт-парк, зона для выступлений на BMX и самокатах, зиплайн- и хайлайн-трассы.
Кроме того, установят роллердром для фристайл-слалома.
Спортивные шоу и занятия будут проводиться с 10:00 до 22:00.
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