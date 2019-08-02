Восемь спортивных объектов установят в центре Москвы в День города

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Восемь спортивных объектов появятся на Тверской и соседних улицах 7 и 8 сентября в честь Дня города, сообщает сайт «Москва 24».
Восемь спортивных объектов установят в центре Москвы в День города
  • ©mos.ru

Это 35-метровый бассейн для сапсёрфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для паркура, скейт-парк, зона для выступлений на BMX и самокатах, зиплайн- и хайлайн-трассы.

Кроме того, установят роллердром для фристайл-слалома.

Спортивные шоу и занятия будут проводиться с 10:00 до 22:00.

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Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что фестиваль Индонезии пройдёт 2—4 августа в Москве.

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