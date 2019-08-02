В Минкомсвязи России поддержали совет заклеивать камеру на устройствах

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Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал рекомендации Роскачества по защите устройств от хакеров.
В Минкомсвязи России поддержали совет заклеивать камеру на устройствах
  • ©pixabay.com

Об этом информирует агентство городских новостей «Москва».

«Камеру на ноутбуке я и сам заклеиваю. Микрофон каждый раз заклеивать неудобно, всё-таки телефоном я пользуюсь постоянно», — отметил он.

По его словам, пользователи должны выборочно разрешать приложениям доступ к камере, микрофону и файлам устройств, особенно к книге контактов своего телефона.

Также он порекомендовал интернет-пользователям «соблюдать кибергигиену» и заботиться о сохранности своих личных данных, не полагаясь полностью на антивирусы.

Ранее в Роскачестве рекомендовали заклеивать камеры и микрофоны на устройствах.

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