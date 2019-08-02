Фёдор Добронравов поздравил десантников с Днём ВДВ

Актёр Театра Сатиры Фёдор Добронравов, бывший десантник, в беседе с НСН поздравил сослуживцев с Днём ВДВ.

«Поздравляю, желаю мирного неба над землёй, всех благ. Пусть ребята берегут себя и свои семьи, своих близких и родных — и чтобы всегда был мир», — заявил он.

По словам Добронравова, он не намерен отмечать праздник, поскольку находится на съёмочной площадке. Актёр с сыновьями Иваном и Виктором снимается в фильме «От печали до радости». Он также является продюсером ленты.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге рассказали о программе празднования Дня Воздушно-десантных войск.