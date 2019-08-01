В Петербурге рассказали о программе празднования Дня ВДВ

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В Санкт-Петербурге рассказали о программе празднования Дня Воздушно-десантных войск, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на городскую администрацию.
В Петербурге рассказали о программе празднования Дня ВДВ
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

В пятницу, 2 августа, в 10:00 состоится торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориалу воинам-интернационалистам на Серафимовском мемориальном кладбище.

Торжественное прохождение ветеранов ВДВ от Дворцовой площади до Марсова поля начнётся в 12:00. На 12:30 запланирована церемония возложения цветов к Вечному огню.

Ещё один митинг состоится в 13:30 в сквере имени Василия Маргелова.

Завершится День ВДВ военно-патриотическим концертом в парке 300-летия Петербурга.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбурге рассказали о планах празднования Дня ВДВ.

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