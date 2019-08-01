В Петербурге рассказали о программе празднования Дня ВДВ
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
В пятницу, 2 августа, в 10:00 состоится торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориалу воинам-интернационалистам на Серафимовском мемориальном кладбище.
Торжественное прохождение ветеранов ВДВ от Дворцовой площади до Марсова поля начнётся в 12:00. На 12:30 запланирована церемония возложения цветов к Вечному огню.
Ещё один митинг состоится в 13:30 в сквере имени Василия Маргелова.
Завершится День ВДВ военно-патриотическим концертом в парке 300-летия Петербурга.
Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбурге рассказали о планах празднования Дня ВДВ.