В Петербурге рассказали о программе празднования Дня ВДВ

В Санкт-Петербурге рассказали о программе празднования Дня Воздушно-десантных войск, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на городскую администрацию.

В пятницу, 2 августа, в 10:00 состоится торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориалу воинам-интернационалистам на Серафимовском мемориальном кладбище.

Торжественное прохождение ветеранов ВДВ от Дворцовой площади до Марсова поля начнётся в 12:00. На 12:30 запланирована церемония возложения цветов к Вечному огню.

Ещё один митинг состоится в 13:30 в сквере имени Василия Маргелова.

Завершится День ВДВ военно-патриотическим концертом в парке 300-летия Петербурга.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбурге рассказали о планах празднования Дня ВДВ.