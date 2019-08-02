В Госдуме оценили рекомендации по безопасному использованию гаджетов

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT рекомендации Роскачества владельцам мобильных устройств и компьютеров о том, как обезопасить электронику от хакеров и последствий их действий.

По словам Свинцова, в настоящее время вопрос кибербезопасности выходит на первый план.

«Сегодня вирусы, которые создают мошенники, поражают сотни миллионов компьютеров, смартфонов. Действительно, ситуации, когда вы можете потерять деньги, какое-то имущество сегодня практически в ежедневном формате происходят с десятками тысяч наших граждан и граждан по всему миру. Те рекомендации, которые были озвучены, конечно, какую-то положительную роль сыграют. Но тем не менее мало кто будет заклеивать камеру или микрофон, ещё меньше людей будут вникать, какой доступ есть у того или иного приложения», — отметил Свинцов.

Он добавил, что у большинства пользователей на смартфоне установлено много разных приложений, но мало кто читает до конца пользовательское соглашение.

«Все пользователи доверяют разработчикам, (думают. — RT), что они ничего плохого не хотят сделать, что только вот для удобства, для комфорта... разрешается доступ к использованию геоданных, чтобы было удобнее для работы карты или для того, чтобы удобнее работало приложение, давало те предложения, которые рядом с домом или с работой», — пояснил он.

Депутат подчеркнул, что образование по кибербезопасности должно начинаться в школе.

«Практически у каждого школьника есть смартфон, многие им оплачивают свои завтраки в школах, делают покупки через интернет. Кибербезопасность — один из самых важных вопросов, который надо постоянно развивать и заниматься им максимально с раннего возраста», — заключил Свинцов.

Ранее в Роскачестве дали владельцам мобильных устройств и компьютеров рекомендации, как обезопасить электронику от хакеров.

Как рассказали специалисты Центра цифровой экспертизы, на компьютере обязательно должны быть установлены антивирус и обновлённое ПО. На время, когда они не установлены, рекомендуется заклеивать камеру и микрофон.