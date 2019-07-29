В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на неделю

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Анастасия Румянцева
Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в Московском регионе на неделе.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на неделю
  • РИА Новости

«Распространение тропосферной холодной ложбины из Арктики и образующиеся в ней циклоны определят пониженный фон атмосферного давления фактически в течение недели над европейской территорией страны, в том числе Центральный регион будет находиться в этой области. Здесь будут циркулировать прохладные воздушные массы, поэтому держится температура ниже климатической нормы», — рассказала Макарова.

Она отметила, что 30 июля в Москве днём температура достигнет лишь +13...+15 °С. 

По словам Макаровой, вся неделя ожидается такой прохладной, затем специалисты рассчитывают на небольшой прогрев, но он, как добавила синоптик, будет очень медленным.

«Всё равно температура к концу недели даже нормы не достигнет — порядка +15...+20 °С к выходным. Относительно аномалии: в первой половине недели температура отстаёт от нормы примерно на 6—7 °С. Во второй половине недели — примерно на 4—5 °С», — заключила Макарова.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в понедельник, 29 июля, в Москве ожидается прохладная облачная погода без осадков. Температура воздуха составит +14...+16 °С.

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